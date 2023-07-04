КАМАЗ передаст Набережным Челнам очередную партию НЕФАЗов

Автобусы способны перевозить 111 человек. Фото: НЕФАЗ

В среду, 5 июля, КАМАЗ передаст Набережным Челнам партию новых автобусов марки НЕФАЗ. Приемка пассажирской техники пройдет в полдень.

Напомним, всего власти города закупили 24 автобуса на сумму почти 300 миллионов рублей. Первые 14 единиц техники поставили еще 30 мая. Оставшуюся часть по договору должны поставить до середины июля.

НЕФАЗы могут перевозить 111 человек, для 29 из которых предусмотрены сидячие места.

Напомним, ранее КАМАЗ ввел вторую смену на производстве мини-грузовиков «Компас» из-за роста спроса.

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