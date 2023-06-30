КАМАЗ ввел вторую смену на производстве мини-грузовиков «Компас» из-за роста спроса

Грузовиком можно управлять даже водителям с правами категории «B». Фото: КАМАЗ-Компас

На заводе «Тракс Восток Рус» в Набережных Челнах, где производят уменьшенные копии КАМАЗа под названием «Компас», введен режим работы в две смены. Такое решение было принято из-за растущего спроса среди покупателей на среднетоннажные модели грузовиков.

Автомобили уже успели зарекомендовать себя на российском рынке. Особым преимуществом «Компаса» является то, что им можно управлять даже водителям с правами категории «B».

Провести тест-драйв мини-КАМАЗа успел и раис Татарстана Рустам Минниханов, который положительно отозвался о грузовике.

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