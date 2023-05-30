Общее количество новых автобусов составит в количестве 24 штук. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Набережные Челны новые автобусы поступят до середины июля. Уже поставлены 14 единиц техники, идет процесс приемки.

Общее количество новых автобусов составит 24 единицы. Их прием осуществляет МУП «Горкоммунхоз». При этом в городе появятся два новых маршрута. Они будут курсировать по Московскому и Набережночелнинскому проспектам. Пока эти линии не утверждены.

Как отметил мэр города Наиль Магдеев, рабочее движение должны открыть в конце августа. До запуска эти маршрутные автобусы необходимо обкатать, сообщает chelny-biz.ru.

Напомним, ранее мэру Казани Ильсуру Метшину презентовали новый низкопольный автобус.

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