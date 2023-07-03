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НовостиПроисшествия3 июля 2023 10:25

В Татарстане по факту гибели девочки в колодце возбудили уголовное дело

Трагедия произошла в Нурлате
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По факту гибели ребенка в Нурлате возбудили уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности. Тело двухлетней девочки обнаружили в канализационном колодце, возле приусадебного участка по улице Бакирова.

Напомним, вечером 2 июля девочка, гостившая у бабушки, не вернулась с прогулки. Поиски ребенка, предпринятые родственниками, не привели к положительному результату. Тогда взрослые вызвали полицию и попросили местных жителей им помочь.

Сейчас проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств случившегося, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Ранее в Татарстане двухлетняя девочка проглотила батарейку и обожгла пищевод.

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