В Нурлате двухлетняя девочка утонула в колодце

Ребенка нашли около полуночи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на понедельник, 3 июля, на улице Бакирова в Нурлате потерялась двухлетняя девочка. Местные жители в соцсетях стали активно распространять эту информацию и просили горожан помочь в поисках ребенка.

«Людей было много, все с фонарями. Искали и в посадке, и в поле. А она недалеко от дома оказалась», - поделились с «КП-Казань» очевидцы.

Тело ребенка около полуночи нашли в колодце. Вероятнее всего, девочка упала в него и утонула. На место происшествия приехала полиция. Предположительно, ребенка оставили бабушке и дедушке, а сами родители уехали в Казань, рассказали «КП» люди, помогавшие в поисках.

Редакция «КП-Казань» приносит соболезнования родным и близким девочки.

Ранее в Бугульме трехлетнего ребенка госпитализировали после падения из окна пятого этажа.

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