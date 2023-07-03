Боль в груди и рвота: В Татарстане двухлетняя девочка проглотила батарейку и обожгла пищевод

Инородный предмет удалось извлечь без хирургических разрезов. Фото: Александр ГЛУЗ

В татарстанском Нижнекамске у двухлетней девочки начали наблюдаться боли в груди, рвота и тошнота. Ребенок отказывался есть. Обеспокоенная такими симптомами мать девочки вызвала «скорую помощь». Ребенка увезли в детскую городскую больницу с перинатальным центром.

В медучреждении маленькую пациентку отправили на рентгенографию. Та показала, что в пищеводе девочки находится инородное тело – плоская круглая батарейка. Скорее всего, она проглотила ее, когда взрослые не видели. Причем произошло это довольно давно. Дело в том, что батарейка начала сильно окисляться, и в пищеводе ребенка образовался электрохимический ожог III степени. Инородное тело удалось удалить без хирургических разрезов - эндоскопическим методом. Все бы хорошо, но девочке теперь предстоит длительное лечение в больнице, а после - на дому.

«Дело в том, что есть риск развития стеноза пищевода. Сейчас девочка находится в отделении анестезиологии и реанимации», - сообщили в пресс-службе администрации Нижнекамского района.

Состояние ребенка врачами оценивается как стабильное, самочувствие неплохое. Девочка пока получает парентеральное питание – это, когда питательные вещества вводятся через капельницу, то есть в обход желудочно-кишечного тракта.

Отметим, что в этот же день в нижнекамскую детскую городскую больницу с перинатальным центром с такими же симптомами поступил годовалый мальчик. Как оказалось, эти родители тоже не знали, что их ребенок проглотил инородное тело – в его пищеводе врачи обнаружили рублевую монету. Она там пробыла больше суток. Монету также удалили без всяких разрезов, эндоскопически. Хоть это не батарейка и дело обошлось без электрохимических ожогов, в пищеводе ребенка все равно остались посттравматические дефекты.

Напомним, ранее «КП-Казань» сообщала о том, как врачи спасли жителя Татарстана, которому разорвало пищевод после того, как он отведал уху. Также они помогли женщине, которая не могла нормально ни пить, ни есть в течении последних 25 лет – она выпила вместо воды уксус.

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