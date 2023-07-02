«Ночной велофест» в Казани посетили 4,5 тысячи человек

Во время прогулки участники слушали аудио-экскурсию. Фото: Денис Гордийко, мэрия Казани

В субботу, 1 июля, в Казани прошел ежегодный «Ночной велофест». В заезде приняли участие 4,5 тысячи человек, в том числе гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Тюмени и соседних городов Татарстана.

В этом году 17-километровый маршрут посвятили 10-летию со дня проведения Летней Универсиады. Участники проехали от Поволжского госуниверситета физкультуры, спорта и туризма до экстрим-парка «Урам».

Во время прогулки участники слушали аудио-экскурсию, лекции от блогеров и активистов велосообщества, а также выступление духовой группы Just Brass, рассказали в Комитете по развитию туризма города.

Ранее мы рассказывали, что в Татарстане открылся иммерсивный парк-отель.

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