В Казани в честь десятилетия Универсиады 2013 года пройдет «Ночной велофест»

В 2022 году участие в «Ночном велофесте» приняли свыше трех тысяч человек. Фото: Иван Макеев

В столице Татарстана в честь десятилетия всемирной летней Универсиады-2013 пройдут «Ночной велофест» и фестиваль «Вкусная Казань».

Маршрут «Ночного велофеста» пройдет через объекты Универсиады и составит порядка 16 километров. В данное время идут работы по корректировке маршрута с учетом обеспечения безопасности и комфорта для всех участников движения. Мероприятие состоится в июне, сообщила директор комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

Кроме того, на фестивале «Вкусная Казань» жителям и гостям столицы Татарстана предоставят самые необычные угощения, а также поделятся секретами приготовления блюд. Он состоится в июле.

Отметим, в 2022 году участие в «Ночном велофесте» приняли свыше трех тысяч человек из разных городов России и зарубежья, а фестиваль «Вкусная Казань» посетилипорядка 42 тысяч гостей.

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