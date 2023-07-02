В Татарстане открыли парк-отель на берегу Карабашского водохранилища

На первом этапе проекта возвели 30 домов. Фото: пресс-служба Бугульминского района

В Бугульминском районе Татарстана на берегу Карабашского водохранилища заработал иммерсивный парк-отель «Новая земля». В открытии приняли участие председатель республиканского госкомитета по туризму Сергей Иванов и глава Бугульминского района Линар Закиров.

На первом этапе проекта возвели 30 домов, благоустроили прилегающую территорию и террасу. Круглый год в парк-отеле одновременно смогут отдыхать 128 человек. Арендовать такой домик на сутки будет стоить от 10 до 16 тысяч рублей.

Арендовать домик на сутки будет стоить от 10 до 16 тысяч рублей. Фото: пресс-служба Бугульминского района

Сергей Иванов назвал парк-отель одним из лучших объектов загородного отдыха, который есть в Татарстане. Председатель госкомитета по туризму выразил уверенность в том, что сюда будут приезжать не только гости из ПФО, но и со всей России.

Второй этап строительства намерены завершить к лету 2024 года. В парк-отеле оборудуют SPA-комплекс с открытым бассейном и рестораном на берегу Карабашского водохранилища. Полностью сдать комплекс планируют до 2025 года, сообщает пресс-служба Бугульминского района.

Напомним, ранее «Комсомолка» составила список интересных мест около Казани для автомобильного туризма.

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