В Казани загорелось кафе «Тандыр»

В вытяжки точки общепита загорелись жировые отложения. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В этот четверг, 15 июня, в 10.53 поступило сообщение о пожаре в Казани по адресу: улица Зорге, 68. Возгорание произошло в кафе «Тандыр», которое расположено рядом с бассейном «Дельфин», сообщает МЧС Татарстана.

- Было установлено, что горели жировые отложения в вытяжке, - отметили в ведомстве.

Площадь возгорания составила пять квадратных метров. До прибытия пожарных кафе самостоятельно покинули пять человек. Пострадавших нет. Пожар был потушен, причины возникновения сейчас устанавливают специалисты.

Напомним, что вечером 14 июня в центре Казани в доме на улице Чехова произошел крупный пожар. Огонь из квартиры на последнем этаже перекинулся на крышу. Площадь возгорания составила 1 100 квадратных метров. Жильцы дома были эвакуированы, они пока не могут вернуться обратно в свои квартиры.

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