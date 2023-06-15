Площадь пожара составила 1 100 квадратных метров. Фото: мэрия Казани

После крупного пожара в центре Казани – горела крыша жилого дома №8/2 на улице Чехова, специалисты обследуют состояние здания. Только после этого будут названы сроки ремонта.

Специалисты также должны дать заключение о безопасности дома, когда оно будет получено в него подадут электричество и воду. Тогда же жильцы смогут вернуться в свои квартиры. Сейчас большинство из них живут у родных и близких. Тем, кому некуда было идти, а это 12 человек, предоставили номера в гостинце «Кварт».

Напомним, пожар произошел вечером 14 июня. Загорелась квартира на пятом этаже. Огонь перекинулся на кровлю. Площадь возгорания составила 1 100 метров, на тушение было отправлено 12 пожарных машин. Жителей эвакуировали. Двух инвалидов пришлось выносить на руках. Также из горящей квартиры был спасен кот. Причины пожара устанавливаются.

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