Сабантуй 2023 в Набережных Челнах: какие меры безопасности примут, кого не пустят на праздник и какие дороги перекроют

Главной площадкой праздника в городе станет майдан парка «Прибрежный».Фото: nabchelny.ru

В эту субботу, 17 июня, в Набережных Челнах отметят Сабантуй 2023. Главной площадкой праздника в городе станет майдан парка «Прибрежный», хэдлайнером - заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова.

Также стало известно, какие меры безопасности будут приняты, кого не пустят на праздник и какие дороги перекроют в Набережных Челнах во время Сабантуя 2023.

Согласно информации УМВД города, меры безопасности в городе 17 июня усилят. Планируется, что за ней и соблюдением общественного порядка будут следить не только полицейские, но и сотрудники ЧОПов, добровольные дружины, а также члены общественных молодежных движений.

Кроме того, в месте проведения Сабантую 2023 в Набережных Челнах на входе установят контрольно-пропускные пункты. Полицейские не пропустят через них на праздник тех, у кого будут при себе:

- Спиртные напитки;

- Любой оружие;

- Колющие или режущие предметы;

- Средства маскировки или то, что будет затруднять установить личность пришедшего на праздник человека;

- Аэрозольные баллончики и сжиженные газы;

- Воспламеняющиеся вещества;

- Жидкости и порошкообразные вещества;

- Бронежилеты, корсеты (за исключением случаев, когда их ношение прописано врачом);

- Наркотики и психотропные вещества;

- Стеклянные и металлические контейнеры, а также бутылки и банки;

- Шприцы и иглы к ним;

- Другие опасные вещества и предметы, запрещенные к обороту на территории России.

Во время празднования Сабантуя 2023 в Набережных Челнах в целях безопасности дорожного движения также собираются перекрыть часть дорог – с 7.00 до 23.00:

- проспект Чулман – от проспекта Беляева до проспекта Вахитова;

- проспект Туфана – от проспекта Чулман до улицы Раскольникова;

- улицу Раскольникова - от проспекта Беляева до проспекта Туфана.

Напомним, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пообещал абсолютному батыру городского Сабантуя 2023 в качестве приза автомобиль «Москвич».

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