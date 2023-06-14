Сабантуй 2023 в Набережных Челнах: какие меры безопасности примут, кого не пустят на праздник и какие дороги перекроют

Главной площадкой праздника в городе станет майдан парка «Прибрежный».Фото: nabchelny.ru
В эту субботу, 17 июня, в Набережных Челнах отметят Сабантуй 2023. Главной площадкой праздника в городе станет майдан парка «Прибрежный», хэдлайнером - заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова.
Также стало известно, какие меры безопасности будут приняты, кого не пустят на праздник и какие дороги перекроют в Набережных Челнах во время Сабантуя 2023.
Согласно информации УМВД города, меры безопасности в городе 17 июня усилят. Планируется, что за ней и соблюдением общественного порядка будут следить не только полицейские, но и сотрудники ЧОПов, добровольные дружины, а также члены общественных молодежных движений.
Кроме того, в месте проведения Сабантую 2023 в Набережных Челнах на входе установят контрольно-пропускные пункты. Полицейские не пропустят через них на праздник тех, у кого будут при себе:
- Спиртные напитки;
- Любой оружие;
- Колющие или режущие предметы;
- Средства маскировки или то, что будет затруднять установить личность пришедшего на праздник человека;
- Аэрозольные баллончики и сжиженные газы;
- Воспламеняющиеся вещества;
- Жидкости и порошкообразные вещества;
- Бронежилеты, корсеты (за исключением случаев, когда их ношение прописано врачом);
- Наркотики и психотропные вещества;
- Стеклянные и металлические контейнеры, а также бутылки и банки;
- Шприцы и иглы к ним;
- Другие опасные вещества и предметы, запрещенные к обороту на территории России.
Во время празднования Сабантуя 2023 в Набережных Челнах в целях безопасности дорожного движения также собираются перекрыть часть дорог – с 7.00 до 23.00:
- проспект Чулман – от проспекта Беляева до проспекта Вахитова;
- проспект Туфана – от проспекта Чулман до улицы Раскольникова;
- улицу Раскольникова - от проспекта Беляева до проспекта Туфана.
Напомним, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пообещал абсолютному батыру городского Сабантуя 2023 в качестве приза автомобиль «Москвич».
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