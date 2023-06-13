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НовостиДосуг13 июня 2023 7:57

В Набережных Челнах на Сабантуе выступит Ильсия Бадретдинова

Она станет хедлайнером мероприятия
Роман ЕФРЕМОВ
Празднование Сабантуя в Набережных Челнах состоится 17 июня

Празднование Сабантуя в Набережных Челнах состоится 17 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Популярная татарская певица Ильсия Бадретдинова выступит на Сабантуе в Набережных Челнах. Она станет хедлайнером праздничного концерта на городском майдане.

Напомним, празднование Сабантуя в Набережных Челнах состоится 17 июня. Абсолютный батыр получит автомобиль «Москвич».

Ранее мы сообщали, что что на Сабантуе запретят продажу алкоголя, пива и сигарет.

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