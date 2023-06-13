В Казани по ночам будут перекрывать движение по улице Камала

Проезд по ней будут закрывать в 23.00, а открывать в 5.00. Фото: Влад Комяков

На улице Камала после проведенных на газопроводе работ запланировали благоустройство территории. В связи с этим проезжая часть там будет перекрываться по ночам – с 16 по 23 июня с 23.00 до 5.00.

- Речь идет о запрете на движение транспорта по участку от улицы Московская до улицы Тукая, - сообщает комитете внешнего благоустройства исполкома Казани.

Напомним, что в июне на территории столицы Татарстана также частично перекроют улицу Дубравная, причем до февраля следующего года. Это связано с обустройством ограждения места очередного строительства.

В то же время этим летом отремонтируют две улицы в Приволжском районе города - Борисковская и Ново-Давликеевская. Работы там выполнены уже на 17%.

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