В Казани из-за стройки перекроют улицу Дубравную

Запрет на движение транспорта там будет действовать до февраля 2024 года. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В связи со стройкой, а именно из-за работ по установке забора вокруг нее, на улице Дубравной в Казани частично перекроют движение транспорта, сообщает комитет внешнего благоустройства исполкома города.

- Закрывается участок между домами №14 и №28, - уточнили в комитете.

Ограничение на движение там будет действовать с 22 июня по 8 февраля следующего года. Напомним, что в Казани с 16 по 18 июня перекроют еще и участок напротив дома №40 по улице Ново-Песочной. Там рабочие займутся устройством наружных сетей водоснабжения.

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