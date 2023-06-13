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НовостиОбщество13 июня 2023 8:43

В Казани из-за стройки перекроют улицу Дубравную

Ограничение на движение транспорта там будет носить частичный характер
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Запрет на движение транспорта там будет действовать до февраля 2024 года.

Запрет на движение транспорта там будет действовать до февраля 2024 года.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В связи со стройкой, а именно из-за работ по установке забора вокруг нее, на улице Дубравной в Казани частично перекроют движение транспорта, сообщает комитет внешнего благоустройства исполкома города.

- Закрывается участок между домами №14 и №28, - уточнили в комитете.

Ограничение на движение там будет действовать с 22 июня по 8 февраля следующего года. Напомним, что в Казани с 16 по 18 июня перекроют еще и участок напротив дома №40 по улице Ново-Песочной. Там рабочие займутся устройством наружных сетей водоснабжения.

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