Речь идет об улицах Борисковская и Ново-Давликеевская. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приволжском районе Казани отремонтируют две улицы. Ход работ на этих участках проинспектировал мэр города Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба администрации столицы Татарстана.

Речь идет об улицах Борисковская и Ново-Давликеевская общей протяженностью 4,5 километра. Там ремонт начали около месяца назад. В данное время работы выполнены на 17%.

На этих улицах обновят тротуары, установят 12 остановок и 92 опоры наружного освещения. Эти работы проводятся в рамках федеральной и республиканской программ по капремонту и строительству дорог.

Отметим, всего в Казани ремонт проведут на 47 участках различных улиц. При этом на завершающем этапе находится строительство Вознесенского тракта, продолжаются работы по расширению Горьковского шоссе.

Напомним, в 2023 году на ремонт 12 участков дорог в Казани выделят миллиард рублей.

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