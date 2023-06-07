В Звенигове нашли 40 литров "Мистера Сидра" Фото: Марина ДОЛГОВА

В Марий Эл нашли 40 литров пивного напитка «Мистер Сидр», сообщают в республиканском Роспотребндзоре. К счастью, случаев отравления на территории региона по состоянию на 7 июня не зарегистрировано.

Напомним, в понедельник, 5 июня стало известно о массовом отравлении сразу в нескольких городах Поволжья. Причиной этому стал суррогатный алкоголь марки «Мистер Сидр» производства «Анди» Самарской области. Десятки людей скончались в результате сильнейшего отравления, остальные находятся в тяжелом состоянии в больницах.

В настоящее время по всей России в непрерывном режиме осуществляется поиск опасного суррогата. В Чувашии «Мистер Сидр» обнаружили в трех городах – Чебоксарах, Шумерле и Алатыре. А в Йошкар-Оле 46 литров аналогичной продукции прятали под другими этикетками.

В Марий Эл правоохранительные органы проверили 76 торговых объектов, в одном из них - городе Звенигово нашли два наименования товара производства компании «Анди», передает Роспотребнадзор. Общий объем сидра составляет 40 литров.

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