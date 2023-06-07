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НовостиОбщество7 июня 2023 14:05

В Казань прибыл министр образования временного правительства Афганистана

Он планирует встретиться с российскими чиновниками и студентами-соотечественниками
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В мае представители делегации талибов* приняли участие в международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum».

В мае представители делегации талибов* приняли участие в международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казань прибыл министр образования временного правительства Афганистана Нада Мухаммед Надим, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на представителя ведомства.

Так, Нада Мухаммед Надим планирует встретиться с российскими чиновниками и афганскими студентами. Ранее делегация из этой страны приняла участие в международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum». Их туда официально пригласил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, временное правительство Афганистана пригласило в страну татарстанскую компанию «Татнефть» для участия в добыче нефти.

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