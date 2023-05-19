Сообщение об этом было выложено в Twitter ведомства Афганистана. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Талибы* пригласили «Татнефть» к участию в добыче нефти в Афганистане на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Министр промышленности и торговли во временном правительстве Афганистана, которое сформировано движением «Талибан»*, Нуруддин Азизи встретился с гендиректором нефтяной компании Татарстана Наилем Магановым. В рамках этой встречи он пригласил «Татнефть» поучаствовать в добыче нефти в Афганистане. Сообщение об этом было выложено в Twitter ведомства Афганистана.

Как сообщает ТАСС, по данным министерства, компания выразила готовность к действиям в этом направлении.

*Движение запрещено в России и признано террористической организацией.

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