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НовостиОбщество19 мая 2023 18:01

Талибы* пригласили «Татнефть» к участию в добыче нефти в Афганистане

Это произошло на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum»
Елена СКВОРЦОВА
Сообщение об этом было выложено в Twitter ведомства Афганистана.

Сообщение об этом было выложено в Twitter ведомства Афганистана.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Талибы* пригласили «Татнефть» к участию в добыче нефти в Афганистане на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Министр промышленности и торговли во временном правительстве Афганистана, которое сформировано движением «Талибан»*, Нуруддин Азизи встретился с гендиректором нефтяной компании Татарстана Наилем Магановым. В рамках этой встречи он пригласил «Татнефть» поучаствовать в добыче нефти в Афганистане. Сообщение об этом было выложено в Twitter ведомства Афганистана.

Как сообщает ТАСС, по данным министерства, компания выразила готовность к действиям в этом направлении.

*Движение запрещено в России и признано террористической организацией.

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