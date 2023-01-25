УЕФА официально перенес матч за Суперкубок УЕФА из Казани в Афины

Казань получила право принять сильнейшие клубы Европы в 2020 году, но матч в столице Татарстана так и не состоится. Фото: Алина НИЗАМОВА

Появившаяся накануне информация о том, что Казань лишат права проведения матча за Суперкубок УЕФА оказалась достоверной. Сегодня УЕФА официально перенес матч между победителями Лиги Чемпионов и Лиги Европы из столицы Татарстана в Афины.

Напомним, что Казань получила право принять сильнейшие клубы Европы в марте 2020 года. Матч должен был состояться на "Ак Барс Арене". Теперь же игра пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» в Афинах 16 августа.

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