Казань примет матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году

Впервые в истории матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России. Минувшим летом заявку на проведения матча, в котором сражаются победители Лиги Чемпионов и Лиги Европы подала Казань и столица Татарстана убедила европейских футбольных чиновников в том, что справится с проведением столь серьезного спортивного события.

- Мы впервые замахнулись на проведение этого матча в нашей стране. Были другие события, например, Москва принимала Лигу чемпионов УЕФА. Но матч Суперкубка, где встречаются победители Лиги Европы и Лиги чемпионов, впервые может пройти в нашей стране, - заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

В соперниках у Казани значились Хельсинки, Белфаст, Минск и Тирана. Впрочем, Казань опередила все эти города. Возможно в пользу Казани сыграл недавний Чемпионат мира по футболу, где столица Татарстана провела сразу шесть игр.

Точная дата проведения игры пока не известна. Обычно матчи за Суперкубок УЕФА проходят в августе.