2020-03-02T18:06:14+03:00
Спорт

Казань примет матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году

Такое решение принял исполком Европейской ассоциации футбола во время рабочей встречи в Амстердаме
Лика ИСАЕВАВладимир КРУПСКИЙ
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В 2018 году Казань принимала Чемпионат мира по футболу, теперь же на "Ак Барс Арене" сыграют сильнейшие команды Европы.В 2018 году Казань принимала Чемпионат мира по футболу, теперь же на "Ак Барс Арене" сыграют сильнейшие команды Европы.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Впервые в истории матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России. Минувшим летом заявку на проведения матча, в котором сражаются победители Лиги Чемпионов и Лиги Европы подала Казань и столица Татарстана убедила европейских футбольных чиновников в том, что справится с проведением столь серьезного спортивного события.

- Мы впервые замахнулись на проведение этого матча в нашей стране. Были другие события, например, Москва принимала Лигу чемпионов УЕФА. Но матч Суперкубка, где встречаются победители Лиги Европы и Лиги чемпионов, впервые может пройти в нашей стране, - заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

В соперниках у Казани значились Хельсинки, Белфаст, Минск и Тирана. Впрочем, Казань опередила все эти города. Возможно в пользу Казани сыграл недавний Чемпионат мира по футболу, где столица Татарстана провела сразу шесть игр.

Точная дата проведения игры пока не известна. Обычно матчи за Суперкубок УЕФА проходят в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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