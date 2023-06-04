Верховный судья Татарстана Роман Гафаров просит снять с себя полномочия

Роману Гафарову 58 лет. Фото: tatarstan.ru

Председатель судебной коллегии ВС Татарстана по административным делам Роман Гафаров по собственному желанию написал заявление о прекращении полномочий судьи с 3 июля. Его прошение рассмотрят на заседании Квалификационной коллегии судей республики 7 июня, сообщается на их сайте.

Предполагается, что он войдет в состав нового комитета по конституционному соответствию. Руководителем создаваемого органа может стать бывший председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов, который ушел в почетную отставку.

Напомним, ранее исполняющим обязанности председателя Верховного суда республики назначили Эдуарда Каминского.

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