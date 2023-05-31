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НовостиОбщество31 мая 2023 5:03

Исполняющим обязанности председателя Верховного суда РТ стал Эдуард Каминский

На этом посту он сменил Ильгиза Гилазова
Адам САГАЛ
Гилазов возглавлял Верховный суд РТ на протяжении 12 лет

Гилазов возглавлял Верховный суд РТ на протяжении 12 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исполняющим обязанности председателя Верховного суда Татарстана назначен Эдуард Каминский. Ранее он был заместителем руководителя по административным делам. На посту он сменил Ильгиза Гилазова, который ушел в отставку по истечении срока полномочий.

Гилазов возглавлял Верховный суд РТ на протяжении 12 лет. В этом году ему исполнилось 66 лет.

Ранее мы сообщали, что обладателем премии «Судья года» стал зампредседателя Верховного суда РТ Максим Беляев.

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