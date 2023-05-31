Исполняющим обязанности председателя Верховного суда РТ стал Эдуард Каминский

Гилазов возглавлял Верховный суд РТ на протяжении 12 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исполняющим обязанности председателя Верховного суда Татарстана назначен Эдуард Каминский. Ранее он был заместителем руководителя по административным делам. На посту он сменил Ильгиза Гилазова, который ушел в отставку по истечении срока полномочий.

Гилазов возглавлял Верховный суд РТ на протяжении 12 лет. В этом году ему исполнилось 66 лет.

Ранее мы сообщали, что обладателем премии «Судья года» стал зампредседателя Верховного суда РТ Максим Беляев.

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