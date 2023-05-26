«Желаю успехов в любых начинаниях»: Глава Татарстана наградил орденом ушедшего в отставку председателя Верховного суда республики Ильгиза Гилазова

Гилазов (слева) занимал свой пост на проятжении последних 12 лет. Фото: rais.tatarstan.ru
В эту пятницу, 26 мая, после 12 лет работы на посту председателя Верховного суда Татарстана в почетную отставку ушел Ильгиз Гилазов. В торжественном мероприятии принял участие глава республики Рустам Минниханов. Он вручил Гилазову медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
- Хочу выразить искреннюю признательность за ваш неоценимый вклад в развитие судебной системы республики. Желаю успехов в любых начинаниях и хочу искренне поблагодарить вас за многолетнюю добросовестную работу, - сказал Минниханов во время награждения.
В ответ 66-летний Ильгиз Гилазов сказал, что он благодарен судьбе за то, что живет и работает в Татарстане, а также за то, что занимался ответственным и интересным делом – восстановлением справедливости.
Ильгиз Идрисович родился в 1957 году в Казани. Окончил университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы по специальности «правоведение», имеет квалификацию юриста и переводчика с английского языка.
В июне 1987 года он стал судьей Бауманского района Казани. С апреля 1989 года начал работать в Верховном суде Татарстана. В июне 1996 года становится заместителем его председателя. А в 2011-ом сам занимает этот высокий пост.
Ильгиз Гилазов как судья имеет первый квалификационный класс, является заслуженным юристом Татарстана и Российской Федерации. Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», медалью республики «За доблестный труд», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».
Для начала отметит, что Гилазов мог занимать пост председателя Верховного суда Татарстана до достижения 70-летнего возраста. Но он решил завершить свою карьеру пораньше. Об этом стало известно еще в прошлом году. Тогда же Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации стала принимать документы от возможных претендентов на место Гилазова. По неофициально информации, их было пятеро и из них был выбран зам председателя Шестого кассационного суда в Самаре Радик Габдуллин. О нем известно, что ранее он занимал должность председателя Советского районного суда Казани.
Отметим, Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации должна для утверждения кандидата отправить его документы в Комиссию при президенте страны. И только после ее одобрения список о назначении новых судей поступает на подпись главе государства.
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