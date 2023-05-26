«Желаю успехов в любых начинаниях»: Глава Татарстана наградил орденом ушедшего в отставку председателя Верховного суда республики Ильгиза Гилазова

Гилазов (слева) занимал свой пост на проятжении последних 12 лет. Фото: rais.tatarstan.ru

В эту пятницу, 26 мая, после 12 лет работы на посту председателя Верховного суда Татарстана в почетную отставку ушел Ильгиз Гилазов. В торжественном мероприятии принял участие глава республики Рустам Минниханов. Он вручил Гилазову медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

- Хочу выразить искреннюю признательность за ваш неоценимый вклад в развитие судебной системы республики. Желаю успехов в любых начинаниях и хочу искренне поблагодарить вас за многолетнюю добросовестную работу, - сказал Минниханов во время награждения.

В ответ 66-летний Ильгиз Гилазов сказал, что он благодарен судьбе за то, что живет и работает в Татарстане, а также за то, что занимался ответственным и интересным делом – восстановлением справедливости.

Кто такой ушедший в отставку председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов, карьера

Ильгиз Идрисович родился в 1957 году в Казани. Окончил университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы по специальности «правоведение», имеет квалификацию юриста и переводчика с английского языка.

В июне 1987 года он стал судьей Бауманского района Казани. С апреля 1989 года начал работать в Верховном суде Татарстана. В июне 1996 года становится заместителем его председателя. А в 2011-ом сам занимает этот высокий пост.

Ильгиз Гилазов как судья имеет первый квалификационный класс, является заслуженным юристом Татарстана и Российской Федерации. Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», медалью республики «За доблестный труд», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Кто займет место Ильгиза Гилазова на посту председателя Верховного суда Татарстана

Для начала отметит, что Гилазов мог занимать пост председателя Верховного суда Татарстана до достижения 70-летнего возраста. Но он решил завершить свою карьеру пораньше. Об этом стало известно еще в прошлом году. Тогда же Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации стала принимать документы от возможных претендентов на место Гилазова. По неофициально информации, их было пятеро и из них был выбран зам председателя Шестого кассационного суда в Самаре Радик Габдуллин. О нем известно, что ранее он занимал должность председателя Советского районного суда Казани.

Отметим, Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации должна для утверждения кандидата отправить его документы в Комиссию при президенте страны. И только после ее одобрения список о назначении новых судей поступает на подпись главе государства.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram