Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июня 2023 6:14

Сериал «Слово пацана» про казанские ОПГ получил грант на съемку

Картину хотели снять еще в апреле 2022 года
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Режиссером сериала стал Жора Крыжовников.

Режиссером сериала стал Жора Крыжовников.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сериал про криминальные группировки Казани «Слово пацана» получит поддержку Института развития интернета. Кинокартина прошла конкурсный отбор национального контента, сообщается на сайте ИРИ.

Грант на сумму 10, 3 миллиарда рублей распределят между 163 проектами. В номинации «Видеоконтент» — 53 победителя, в том числе и сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана».

Напомним, что еще в апреле прошлого года в Казани прошел кастинг на съемки в картине. Далее отбор актеров должен был пройти в Набережных Челнах, но его отменили без названия причин. Позже и вовсе съемки сериала в Казани были приостановлены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Контролировали бизнес, кладбища и проституцию: что известно о казанской ОПГ «Хади Такташ», существовавшей в 80-90-х

Лидер ОПГ «Хади Такташ» Раджа отбывает пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин» (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram