Сериал «Слово пацана» про казанские ОПГ получил грант на съемку

Режиссером сериала стал Жора Крыжовников. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сериал про криминальные группировки Казани «Слово пацана» получит поддержку Института развития интернета. Кинокартина прошла конкурсный отбор национального контента, сообщается на сайте ИРИ.

Грант на сумму 10, 3 миллиарда рублей распределят между 163 проектами. В номинации «Видеоконтент» — 53 победителя, в том числе и сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана».

Напомним, что еще в апреле прошлого года в Казани прошел кастинг на съемки в картине. Далее отбор актеров должен был пройти в Набережных Челнах, но его отменили без названия причин. Позже и вовсе съемки сериала в Казани были приостановлены.

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