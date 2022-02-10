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Общество10 февраля 2022 6:26

Молодежный центр в Набережных Челнах отменил кастинг актеров в сериал «Слово пацана»

Причины такого решения пока не ясны
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Ранее кастинг без проблем прошел в Казани.

Ранее кастинг без проблем прошел в Казани.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 10 по 13 февраля в набережночелнинском молодежной центре «Шатлык» должен был проходить кастинг актеров в новых проект Жоры Крыжовникова - сериал с рабочим названием «Слово пацана». Однако за день до старта мероприятия площадка заявила об его отмене. Причины такого решения не называются.

Напомним, ранее кастинг в сериал прошел в Казани. Создателям ленты нужны были парни в возрасте от 14 до 16 лет и от 18 до 23 лет и девушки в возрасте от 13 до 16 лет.

Такое объявление появилось в официальной группе молодежного центра за сути до старта кастинга.

Такое объявление появилось в официальной группе молодежного центра за сути до старта кастинга.