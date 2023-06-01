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НовостиОбщество1 июня 2023 6:22

Из КДМЦ Набережных Челнов после смерти роженицы уволился врач Алексей Эстрин

Он написал заявление по собственному желанию
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Алексей Эстрин заведовал отделением патологии новорожденных. Фото: КДМЦ Набережные Челны

Алексей Эстрин заведовал отделением патологии новорожденных. Фото: КДМЦ Набережные Челны

Из Камского детского медицинского центра в Набережных Челнах уволился заведующий отделением патологии новорожденных Алексей Эстрин. Он написал заявление по собственному желанию.

Не исключено, что причиной увольнения могло стать его понижение в должности после тяжелых родов, приведших к смерти 36-летней учительницы лицея №78. Сейчас Эстрин планирует переехать в Казань и устроиться на работу в частную клинику, сообщают «Челнинские известия».

Напомним, ранее муж погибшей роженицы рассказал «КП» подробности трагедии.

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