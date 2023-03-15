Дети ее любили: в Татарстане учительница умерла после сложных родов

Коллеги отзываются об Алене как о светлом человеке и большом профессионале своего дела

Учитель лицея № 78 им. А.С.Пушкина из Набережных Челнов скончалась после тяжелых родов.

Сын 36-летней Алены появился на свет в КДМЦ Набережных Челнов 6 марта. Роды были сложными – как сообщают родственники женщины, она пережила остановку сердца.

7 марта пациентку доставили в Казань – госпитализировали в РКБ. Ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Новорожденного сына тоже привезли в столицу Татарстана – в ДРКБ.

На протяжении недели врачи боролись за жизнь учительницы из Набережных Челнов, проводились консультации с медиками из Москвы. Однако спасти Алену не удалось – 14 марта ее сердце остановилось.

- КДМЦ приносит глубочайшие соболезнования семье и близким. Информация будет передана родственникам погибшей, так как она содержит врачебную тайну. Ситуация находится на контроле в Министерстве здравоохранения РТ, - так «КП-Казань» прокомментировали ситуацию в управлении здравоохранения Набережных Челнов.

В самом Минздраве Татарстана комментировать ситуацию более детально отказались.

Ребенок пока находится в тяжелом состоянии

По словам брата умершей женщины, новорожденный сын Алены по-прежнему находится в ДРКБ Казани. Его состояние оценивается как тяжелое.

- Малыш на ИВЛ. Его вывели из медикаментозной комы, он двигал ручками и ножками, приоткрыв глазки, - рассказал мужчина.

Мальчику уже дали имя. Родные и близкие молятся за его выздоровление и надеются на скорую встречу с ним.

На момент выхода публикации в пресс-службе ДРКБ не ответили на запрос «КП-Казань» относительно состояния малыша.

Дети любили и уважали ее

Алена закончила педагогический вуз по специальности «Учитель изобразительного искусства». Ее общий стаж – 14 лет. Работала в школе №42, после чего перешла в лицей №78. Коллеги отзываются о женщине как о светлом человеке и большом профессионале своего дела. Дети любили и уважали ее.

В семье педагога и ее мужа помимо новорожденного сына есть еще два ребенка.

Редакция «КП-Казань» приносит соболезнования родным и близким умершей.

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