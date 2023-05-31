В Казани на территории авиазавода откроют кафедру самолетостроения

Обучаться и проходить практику студенты будут на базе университета и завода. Фото: Анар МОВСУМОВ

КНИТУ-КАИ на территории Казанского авиационного завода имени Горбунова откроет базовую кафедру самолетостроения. Во вторник, 30 мая, договор об этом был подписан ректором вуза Тимуром Алибаевым и управляющим директором ПАО «Туполев» Вадимом Королевым.

Студенты смогут получить образование по таким профильным специальностям, как «авиастроение», «самолето- и вертолетостроение», «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Обучаться и проходить практику они будут на базе университета и завода.

При этом для сотрудников Казанского авиазавода со средним профессиональным образованием предусмотрена ускоренная подготовка в течение 3,6 года, сообщает пресс-служба ОАК.

Ранее стало известно, что Казанский авиазавод намерен ежегодно выпускать по десять самолетов Ту-214.

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