Ректором КНИТУ-КАИ им. Туполева назначен Тимур Алибаев

Тимур Алибаев ранее был главой администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. Фото: пресс-служба Минобрнауки России

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков представил коллективу Казанского национального исследовательского технического университета им. Туполева - КАИ нового ректора. Им назначен Тимур Алибаев, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

В 1990 году Тимур Алибаев окончил КГУ им. Ульянова-Ленина, а в 2017 - КГЭУ. Является кандидатом экономических наук. Работал главой администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

Ректор награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, Почетной грамотой Президента России, а также имеет Почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан».

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