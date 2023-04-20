Казанский авиазавод будет ежегодно выпускать по десять самолетов Ту-214

Запущен процесс расширения производства с учетом планируемых объемов Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил об увеличении объема производства пассажирских самолетов Ту-214, которые выпускают в Казани. В ближайшие годы республика будет создавать 10 авиалайнеров в год.

- Запущен процесс расширения производства с учетом планируемых объемов, — цитирует «Интерфакс» раиса Татарстана.

Рустам Минниханов рассказал, что на авиационном заводе в Казани проходит модернизация производства, также проводят набор инженерно-технических специалистов и основных производственных сотрудников.

Согласно планам, завод сможет производить параллельно несколько партий самолетов, чтобы обеспечивать потребности как государственных, так и коммерческих заказчиков.

Ранее мы сообщали, что Рустам Минниханов прокомментировал результаты переписи для татар.