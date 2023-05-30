В Казани проезд по Вознесенскому тракту хотят сделать платным

Первую часть тракта должны открыть уже в 2023 году. Фото: Олег УКЛАДОВ

Средств на строительства второго этапа Вознесенского тракта в Казани до сих пор не хватает. Тем не менее работы по его возведению продолжаются. Они идут на самых трудоемких участках. В то же время Минтранс Татарстана намерен в будущем сделать часть будущей дороги платным для проезда. А именно речь идет об отрезке от улицы Фучика до развязки с трассой М-7 протяженностью восемь километров, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на собственные источники в Минтрансе Татарстана. По информации издания, для этого в ведомстве идет работа по подготовке нормативной базы.

Отметим, что первую очередь от проспекта Победы до улицы Гвардейской планируют сдать уже в 2023 году. И проезд там будет точно бесплатным.

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