На завершение второго этапа строительства Вознесенского тракта в Казани не хватает средств

Что же касается первого этапа – соединение улицы Гвардейская с проспектом Победы, то он будет завершен в этом году. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Средств на реализацию второго этапа проекта по строительству в Казани Вознесенского тракта не хватает. При этом работы по его возведению продолжаются, заявил на брифинге глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов.

В связи с этим, по словам министра, работа сейчас идет на самых трудоемких участках. Например, чтобы не мешать движению по федеральной трассе М-7 «Волга», куда в итоге будет выводить тракт, там завершают возведение развязки, а также наземных и подземных сооружений.

Что же касается первого этапа – соединение улицы Гвардейская с проспектом Победы, то он будет завершен в этом году. Напомним, строительство Вознесенского тракта в Казани продолжается с 2021 года.

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