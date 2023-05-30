В Казани первый участок Вознесенского тракта будет открыт в 2023 году

Общая протяженность новой дороги – 12 километров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани первый участок Вознесенского тракта от улицы Гвардейской до проспекта Победы будет открыт уже в 2023 году. Информацию озвучил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

- Дорога должна выполнить важную миссию — разгрузить Мамадышский тракт, она примет на себя трафик с прилегающих жилых микрорайонов, — уточнил чиновник.

По словам Куляжева, строительство дороги идет высокими темпами, поэтому первую ее часть удастся запустить уже к концу текущего года. Протяженность участка составит почти четыре километра, а общая длина новой дороги – 12 километров.

Ранее мы сообщали, что в Казани на ремонт и строительство дорог выделили 24 млрд рублей.

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