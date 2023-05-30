На третьи сутки поисков из пруда в Альметьевском районе извлекли тело пропавшего мужчины

Поиски пропавшего велись с 28 мая. Фото: МЧС Татарстана

В поселке Березовка Альметьевского района спасатели нашли тело пропавшего 38-летнего мужчины. Его поиски велись несколько суток, сообщает МЧС Татарстана.

На третий день, 30 мая, на двухметровой глубине и на расстоянии десяти метров от берега местного пруда специалисты извлекли тело мужчины. Его передали сотрудникам полиции.

Отметим, розыски пропавшего велись с 28 мая. В ходе поисков на берегу пруда спасатели нашли обувь и кепку пропавшего.

Напомним, с начала 2023 года в Татарстане не могут найти четырех пропавших детей. Всего за этот период было зарегистрировано 1,1 тысячи обращений о пропаже людей.

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