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НовостиПроисшествия30 мая 2023 9:32

На третьи сутки поисков из пруда в Альметьевском районе извлекли тело пропавшего мужчины

Погибший исчез 28 мая
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Поиски пропавшего велись с 28 мая. Фото: МЧС Татарстана

Поиски пропавшего велись с 28 мая. Фото: МЧС Татарстана

В поселке Березовка Альметьевского района спасатели нашли тело пропавшего 38-летнего мужчины. Его поиски велись несколько суток, сообщает МЧС Татарстана.

На третий день, 30 мая, на двухметровой глубине и на расстоянии десяти метров от берега местного пруда специалисты извлекли тело мужчины. Его передали сотрудникам полиции.

Отметим, розыски пропавшего велись с 28 мая. В ходе поисков на берегу пруда спасатели нашли обувь и кепку пропавшего.

Напомним, с начала 2023 года в Татарстане не могут найти четырех пропавших детей. Всего за этот период было зарегистрировано 1,1 тысячи обращений о пропаже людей.

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