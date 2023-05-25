С начала 2023 года в Татарстане зарегистрировали 1,1 тысячи обращений о пропаже людей

Ежегодно в Татарстане регистрируется свыше 4 тысяч обращений о безвестном исчезновении людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежегодно в Татарстане регистрируется свыше 4 тысяч обращений о безвестном исчезновении людей. С начала 2023 года в республике зафиксировали 1 173 сообщения о пропаже граждан. Такую статистику привел замначальника отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц МВД по Татарстану Альберт Юсупов на пресс-конференции.

В настоящий момент без вести пропавшими в разные года остаются 484 человека, из них по 193 случаям заведены уголовные дела. Вместе с тем местонахождение более 95% пропавших устанавливается в короткие сроки - до 10 суток.

Ранее стало известно, что в Татарстане с начала 2023 года не могут найти четырех пропавших детей.

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