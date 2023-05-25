С начала 2023 года в Татарстане не могут найти четырех пропавших детей

Обычно на поиски самовольно ушедших из дома ребят уходит всего 1-2 дня. Фото: Александр ГЛУЗ

В этот четверг, 25 мая, отмечается Международный день пропавших детей. МВД Татарстана и волонтерский отряд «Лиза Арлет» на пресс-конференции рассказали о их поисках, причинах исчезновения.

Всего с начала 2023 года в Татарстане зарегистрированы 224 заявления о пропаже детей – это 115 мальчиков и 109 девочек. Из всех них не найдено пока только четверо ребят. Большинство из них (146 ребят) сами ушли из дома, приютов, больниц или детдома, а также образовательных учреждений.

- Дети, которые уходят из школ, в основном сироты или оставшиеся без попечения родителей. Они привыкли к отсутствию контроля со стороны родителей, им тяжело привыкнуть к установленному распорядку – занятиям и расписанию, хочется вернуться к своим друзьям, родственникам. Некоторые уходят по несколько раз за год и это не потому, что к ним плохо относятся. На поиски таких несовершеннолетних уходит от 1 до 2 дней, - отметил зам начальника отдела координации деятельности органов внутренних дел по розыску лиц МВД Татарстана Альберт Юсупов.

Когда ребенка находят, то с ним беседуют психологи и правоохранители, стараясь понять, почему он не вернулся домой. Оказалось, что причиной такого эпатажа становятся конфликты и недопонимание со стороны родителей, желание быть самостоятельным, независимым.

- Самовольные уходы подростков из дома зачастую провоцируются ссорами с родителями из-за плохой успеваемости в школе, отказе в приобретении каких-либо вещей, самоутверждении во взрослой жизни, стремлении жить самостоятельно, отдельно от родителей. Имеют место и такие факторы как отклонение в психическом развитии, склонность к бродяжничеству, - рассказала начальник отделения ПДН отдела полиции «Юдино» Казани Екатерина Папазян.

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