В Татарстане при заезде детей в летние лагеря будут требовать справки о их вакцинации от кори

Прививку нужно сделать не менее, чем за семь дней до начала смены. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ситуация с корью в республике осложнилась. Согласно данным Роспотребнадзора Татарстана, с начала 2023 года в регионе ею заболели 57 человек, 24 из которых – это дети. Все они были непривиты.

Именно поэтому этим летом детей в лагеря республики будут пускать только при наличии справки о вакцинации от кори. Это же касается и персонала, сообщила 23 мая на брифинге замруководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

- Информация о прививках ребенка обязательно должна присутствовать в его медкарте, которая составляется в летнем лагере, - заявила Авдонина.

Она также уточнила, что прививку от кори нужно сделать не позднее, чем за семь дней до начала смены. Для этого весной в Татарстан завезли партию вакцины против этой болезни. Ее уже развезли во все медорганизации республики.

Напомним, что этим летом в летних лагерях Татарстана также продолжат действовать некоторые ковидные ограничения.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram