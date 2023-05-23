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НовостиЗдоровье23 мая 2023 11:20

В Татарстане при заезде детей в летние лагеря будут требовать справки о их вакцинации от кори

Дело в том, что в республике осложнилась ситуация с этой болезнью
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Прививку нужно сделать не менее, чем за семь дней до начала смены.

Прививку нужно сделать не менее, чем за семь дней до начала смены.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ситуация с корью в республике осложнилась. Согласно данным Роспотребнадзора Татарстана, с начала 2023 года в регионе ею заболели 57 человек, 24 из которых – это дети. Все они были непривиты.

Именно поэтому этим летом детей в лагеря республики будут пускать только при наличии справки о вакцинации от кори. Это же касается и персонала, сообщила 23 мая на брифинге замруководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

- Информация о прививках ребенка обязательно должна присутствовать в его медкарте, которая составляется в летнем лагере, - заявила Авдонина.

Она также уточнила, что прививку от кори нужно сделать не позднее, чем за семь дней до начала смены. Для этого весной в Татарстан завезли партию вакцины против этой болезни. Ее уже развезли во все медорганизации республики.

Напомним, что этим летом в летних лагерях Татарстана также продолжат действовать некоторые ковидные ограничения.

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