В Татарстане в 2023 году выявлено 57 случаев кори

Весной в республику поступила партия вакцины против кори Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала текущего года в Татарстане выявлено 57 случаев кори. Информацию озвучила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

По словам спикера, в 24 случаях заразились дети. Первый случай в этом году был зафиксирован 5 февраля.

Весной в республику поступила партия вакцины против кори. Она была распределена по всем медучреждениям Татарстана.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане с заболевшими корью контактировали 12 тысяч человек.

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