В Татарстане в 2023 году выявлено 57 случаев кори

Весной в республику поступила партия вакцины против кори
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С начала текущего года в Татарстане выявлено 57 случаев кори. Информацию озвучила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.
По словам спикера, в 24 случаях заразились дети. Первый случай в этом году был зафиксирован 5 февраля.
Весной в республику поступила партия вакцины против кори. Она была распределена по всем медучреждениям Татарстана.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане с заболевшими корью контактировали 12 тысяч человек.
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