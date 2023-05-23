Летом 2023 в детских лагерях Татарстана решили сохранить некоторые антиковидные ограничения

В частности, сотрудники пищеблоков на работе продолжат носить медицинские маски. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

На днях школьники закончат учебу и отправятся на летние каникулы. Организованным отдыхом на этот период времени власти Татарстана решили охватить более 168 тысяч детей. Для них будут работать 1 523 лагеря.

При этом в них, несмотря на то, что пандемии коронавируса уже нет, решили все же сохранить некоторые ковидные ограничения. Как сообщила 23 мая на брифинге в Кабмине Татарстана зам руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина, в первую очередь, это касается обязательного обследования работников лагерей на наличие у них коронавируса. Они пройдут проверку минимум за два дня до выхода на смену.

В самих лагерях все так же продолжат повсеместно использовать антисептики, проветривать помещения и включать приборы, обеззараживающие воздух. Кроме того, обязательным осталось ношение медицинских масок сотрудников столовой.

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