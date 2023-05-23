В Казани нашли тело 18-летнего парня, который решил на спор переплыть реку

Тело утонувшего нашли в 300 метрах от берега. Фото: МЧС Татарстана

В столице Татарстана на пляже Нижнее Заречье 22 мая 18-летний парень, по словам очевидцев, на спор решил переплыть реку, несмотря на то, что вода в ней все еще холодная. Пловец вскоре пропал из виду, уйдя под воду. Поисками утонувшего занялись спасатели. Они обследовали 6 000 квадратных метров дна и только в 11.21 23 мая смогли найти тело парня.

- В реке Казанка тело пропавшего было обнаружено водолазной группой на расстоянии 300 метров от берега и на глубине 5 метров, - сообщает МЧС Татарстана.

Напомним, ранее в Тукаевском районе в местном пруду утонула 7-летняя девочка. Взрослым не хватило 30 секунд, чтобы успеть спасти ее.

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