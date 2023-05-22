Не хватило 30 секунд: 7-летняя девочка утонула в пруду в Тукаевском районе Татарстана

ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Вчера, 21 мая, в поселке Комсомолец в Тукаевском районе Республики Татарстан произошла страшная трагедия – в местном пруду утонула 7-летняя девочка. Взрослым не хватило 30 секунд, чтобы успеть спасти ребёнка, передают в ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Выяснилось, что девочка пошла купаться в сопровождении соседки. В один момент ребенок соскользнул с берега и ушел под воду. Взрослые, находившиеся рядом, бросились на помощь, но не успели спасти девочку. Рельеф дна водоема оказался опасным, он резко уходил в глубину. По сути, это овраг, затопленный водой, отмечают в республиканском МЧС.

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