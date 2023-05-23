В Казани спасатели второй день ищут утонувшего 18-летнего парня

Купальный сезон еще не открыт, вода слишком холодная Фото: МЧС Татарстана

В Казани на пляже Нижнее Заречье 22 мая в 16.25 утонул 18-летний парень. К настоящему времени спасатели обследовали 6000 квадратных метров дна, но парень пока обнаружен. Поиски продолжаются.

В МЧС подчеркнули, что купальный сезон еще не открыт, места для купания не оборудованы, а вода еще слишком холодная. Предполагается, что из-за резкого перепада температур воды и воздуха у юноши случились судороги. Очевидцы сообщают якобы парень хотел переплыть Казанку на спор.

Ранее мы сообщали, что в Тукаевском районе утонула 7-летняя девочка.

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