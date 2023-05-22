Раис Татарстана в составе российский делегации прибыл на бизнес-форум в Китай

Во время поездки глава республики встретился мэром Шанхая Гун Чжэнем. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прилетел с рабочим визитом в Китай. В составе официальной делегации из России во главе с премьер-министром он примет участие в российско-китайском бизнес-форуме.

Во время поездки глава республики встретился с мэром Шанхая Гун Чжэнем. Руководители оценили высокий уровень татарстано-китайского сотрудничества. Республика на сегодня имеет семь соглашений с провинциями Китая. К тому же в Пекине функционирует торгово-экономическое представительство региона.

По завершению встречи мэр Шанхая призвал Татарстан посетить Шанхайский туристический форум. В свою очередь, Рустам Минниханов пригласил Гун Чжэна и его делегацию на бизнес-форум, который состоится осенью в Казани.

Напомним, ранее Китай намеревался открыть очередной завод в Набережных Челнах.

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