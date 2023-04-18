Китай может запустить еще один завод в Набережных Челнах

В мае 2023 года еще две китайских компании посетят автоград. Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов

Во вторник, 18 апреля, делегация из Китая прибыла в Набережные Челны. Глава исполкома города Фарид Салахов провел встречу с директором индустриального парка Хайер Сунь Гуйвэйем и с гендиректором ООО «Циндао Хайбоюань Электроник Пластик» Чжан Шуньсянем.

Стороны обсудили перспективы для международного сотрудничества в производстве изделий из пластика, пенопласта и деталей для бытовой и автомобильной техники, сообщает пресс-служба администрации Набережных Челнов.

Кроме того, в мае этого года еще две китайские делегации посетят автоград - это необходимо для развития сотрудничества между Китаем и Россией.

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