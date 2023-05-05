Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый российско-китайский форум «Ростки» пройдет в Казани 7 и 8 сентября. Он будет направлен на совершенствование отношений между странами.

В программу мероприятия будут включены диалоги партий, выставка, тематические сессии по различным направлениям. Например, IT, машиностроение, транспорт, туризм и прочее. Помимо деловой части в программу включат также культурные и спортивные события.

По словам руководителя агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной, потенциал взаимодействия между Россией и Китаем очень серьезный. Очень много совместных направлений, которые можно реализовать.

Планируется, что его участниками станут не менее тысячи человек.

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