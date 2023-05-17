В дни KazanForum 2023 в Казани ограничат движение электросамокатов и велосипедов

Ограничения будут действовать в местах проведения мероприятий. Фото: Андрей АБРАМОВ

В дни проведения XIV Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum 2023», а именно с 18 по 19 мая, в Казани ограничат движение электросамокатов и велосипедов.

В местах проведения мероприятий, связанных с форумом, будет запрещено передвигаться на этих видах транспорта, а также будет нельзя их припарковать, сообщает Комитет по транспорту Казани.

Ранее мы рассказывали, какую программу подготовили для гостей KazanForum 2023.

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