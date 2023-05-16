На KazanForum 2023 приедет более 15 тысяч участников

Форум пройдет с 18 по 21 мая. Фото: пресс-служба KazanForum

По данным на сегодняшний день, Международный экономический форум «Россия — Исламский Мир: KazanForum 2023» посетят свыше 15 тысяч участников. Об этом заявила начальник агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Самые многочисленные делегации прибудут в Казань из Азербайджана, Ирана, Малайзии, Таджикистана, Турции и Узбекистана. Основными делегациями субъектов России станут Оренбургская область, Пермский край, Башкортостан, Мордовия, Самарская область, Чечня и Москва.

Кроме того, почетными гостями форума станут первый зампред правительства России Андрей Белоусов, вице-премьеры России Марат Хуснуллин, Алексей Аверчук и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее мы рассказывали, какими мероприятиями удивит гостей KazanForum 2023. В столице Татарстана из-за международного события гостиницы загружены на 100%.

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