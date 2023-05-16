В Казани из-за форума KazanForum-2023 гостиницы загружены на 100%

В город прибудут представители 85 стран и 84 субъектов Российской Федерации. Фото: Алина НИЗАМОВА

В дни проведения международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» гостиницы и отели столицы Татарстана оказались загружены на 100%.

- Не может не радовать, что к форуму проявляется такой интерес, он является центром притяжения такого количества партнеров и гостей, - сказал на брифинге 16 мая руководитель АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Казани Максим Денисов.

Как, в свою очередь, на том же брифинге отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, как только KazanForum получил статус события федерального масштаба, количество его участников увеличилось кратно. В этом году поставлен рекорд – заявлено более 15 тысяч участников из 85 стран и 84 субъектов Российской Федерации.

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