В Татарстане могут уменьшить границы Болгара

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов для регионального бюджета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Спасском районе Татарстана могут уменьшить границы Болгара. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале Госсовета республики.

Согласно документу, при его принятии часть территории Болгара, где расположены земельные участки для жилой застройки поселка Приволжский, перейдет в состав Приволжского сельского поселения. Это обусловлено необходимостью устранения пересечений границ этих муниципальных образований с границами жилой застройки.

Отмечается, что по данному вопросу в Болгаре и Приволжском сельском поселении уже прошли публичные слушания. Местные жители поддержали идею об уменьшении границы города.

Напомним, в Татарстане на празднике «Изге Болгар жыены», который пройдет 21 мая в Болгаре, ожидается 40 тысяч гостей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В мае в древний Болгар привезут священные реликвии пророка Мухаммада

Это будет сделано в рамках Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram